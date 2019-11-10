北市第七選區（信義、南松山）呈現「藍綠白三腳督」，有「美女議員」之稱的民進黨立委參選人許淑華，面對藍白夾殺不畏懼，強打「政績牌」，靠在地經營10幾年的經驗，爭取讓民眾有感的建設，以不作秀、誠懇的態度，作為最大優勢，殺出一片天。

「議員4連霸」的許淑華，對上「立委4連霸」的國民黨費鴻泰，她接受本報專訪表示，費鴻泰的報稅服務雖讓民眾有感，但她在地方也經營很久，認真度、勤跑基層可說是跟費不相上下，但她爭取了很多建設，包括蓋活動中心、建設人行道、3～4歲私托幼兒補助，推動老人共餐等，讓她更有具體優勢。

蔡英文總統10日晚間6時30分也將出席在興雅國小舉辦的公益演唱會，為許淑華站台，針對「蔡賴配」是否對立委選情會加分？許淑華說，當然會加分，因為深綠、獨派還不認同蔡總統，但若有前行政院長賴清德願當副手，會有加分加乘效果，這將是民進黨很「完美的合作模式」。

許淑華說，她也有邀請2人站台，但因大家競總成立時間太近，可能會針對所有候選人再一起站台，所以2人同台還是有困難，不過大家當然希望每席都上。

此外，許淑華也不忘幫「男神」民進黨北市第三選區（中山、北松山）立委參選人吳怡農拉票，她說自己跑了松山10幾年，也都跟在地菜販、攤販很熟，吳怡農是很認真的優秀青年，雖然對手國民黨立委蔣萬安很強，但多握手就能一票票地累積，婆媽也都很喜歡他，年輕人投入政治工作是很正面的，希望誠懇的表現能被看見。

(中時 )