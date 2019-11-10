民進黨北市第七選區（信義、南松山）立委參選人許淑華認為，民眾黨沒有核心價值、也不成熟，若因1、2位少數立委去控制法案，屆時變「立院大怪獸」，會造成國政推動上的麻煩。（張穎齊攝）

民進黨北市第七選區（信義、南松山）的美女立委參選人許淑華，除了對上藍營老將立委費鴻泰，還有民眾黨「美女刺客」蔡宜芳。許淑華接受本報專訪指出，民眾黨主席柯文哲想靠「藍綠不過半」的話術，誤導民眾，但事實上有些法案是要全數立委通過，但若因1、2位少數立委去控制法案，屆時變「立院大怪獸」，會造成國政推動上的麻煩。

面對民眾黨來勢洶洶，許淑華認為，蔡宜芳是空降的高雄人，不是台北人，靠的是柯文哲選立委，但民眾對蔡並不認識，而自己跟民眾則彼此信任，她不太愛作秀，且多傾聽民意，每次走上街都很容易被認出，知道有在做事。

「民眾黨不能只靠討厭藍綠的口號，不然跟韓國瑜發大財有何兩樣？」許淑華直言，白綠分手很久，柯對民進黨有很多攻擊，現在不可能有良性互動，但她在地方跑，發現綠營支持者都有回流，民眾黨或許能拿到藍綠的票，但其實很多綠的都已看清柯，甚至有人說柯背骨、吃裡扒外，加上本以為民眾黨是泛綠政黨，應跟大陸保持距離、反對一國兩制，但柯卻覺得西藏人自焚是恐嚇大陸，這只會讓年輕人支持民眾黨的愈來愈少。

她強調，民眾黨只有一個論述就是不喜歡藍綠，但對台灣未來發展的核心價值是什麼？像民進黨就很清楚，走勞動、進步力量，支持同婚，兩岸態度也從獨立調整到由2300萬人去決定台灣未來，9月28日也修正黨綱，就是「共創雙贏、維持現狀」，蔡英文總統也一直在講，難免造成喜樂島、獨派大老有意見，雖承受很大壓力，但就是有核心價值。

至於蔡總統的高支持度似乎沒反映到民進黨整體立委選情，許淑華坦言是事實，但是因為柯的話術說要三強鼎立、國會藍綠不過半，想讓民眾以為有第三勢力制衡是對的，可是這會造成，有國政在推動時，有些法案是要全數通過結果因為1、2位少數立委去控制法案，到時會變成「立院大怪獸」，民眾黨這樣並不成熟，不能柯1人說了就算，不然很可怕。

(中時 )