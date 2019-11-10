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今天至周三(11/13)東北季風偏弱、水氣很少，全台各地晴朗穩定，日夜溫差超過10度以上。氣象專家吳德榮提醒，周四(11/14)東北季風南下，北台灣變天，氣溫下降，有局部短暫雨。菲律賓東方的熱帶海域，由於「海洋熱含量」高，本周仍有擾動生成的跡象，但終究何時發展成颱風？還要持續觀察。

吳德榮在專欄「三立準氣象·老大洩天機」指出，輕颱「娜克莉」在南海偏西進行，預計今晚至明天(11/11)侵襲越南中部。最新歐洲模式模擬也顯示，本周依然有擾動生成、發展成颱風的可能。但大氣型態已不利於其靠近東亞大陸，直接侵襲台灣的機率極低。

吳德榮說，今天清晨東北季風減弱，各地雲量少、輻射冷卻強，大台北平地最低溫大約在14~16度左右。其他地區大約14、15度，到周三都是這樣的天氣。周四(11/14)東北季風南下，北台灣氣溫下降，有局部短暫雨；其他地區則影響小。周五、周六(11/15)仍受東北季風影響，但水氣轉乾、多雲到晴。

(中時電子報)