台中市沙鹿區一棟外籍移工宿舍，10日凌晨竄出火舌，一樓為起火點，停放多台電動車及機車，睡在2、3樓的17名員工連忙跑到頂樓，消防人員救出後，14人有吸入性嗆傷，緊急送光田醫院救治，所幸就醫後陸續出院無大礙，起火原因待消防局火調科釐清中。

(中時電子報)