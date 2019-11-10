台中沙鹿民宅深夜大火14人送醫 07:502019/11/10 中時電子報 吳侑縈 、中國時報、 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市沙鹿區一棟外籍移工宿舍，10日凌晨竄出火舌，一樓為起火點，停放多台電動車及機車，睡在2、3樓的17名員工連忙跑到頂樓，消防人員救出後，14人有吸入性嗆傷，緊急送光田醫院救治，所幸就醫後陸續出院無大礙，起火原因待消防局火調科釐清中。 (中時電子報) #民宅 #嗆傷 #沙鹿 #凌晨 #火警 也許您會感興趣 推薦閱讀 女消防員怕火躲火警？黃偉哲：匪夷所思 14:512019/11/06 政治 凌晨病房紙袋突然異動 網：不意外...很多名人都在這掛點的 00:052019/11/07 社會 蘆竹區厚生路火警 3外勞獲救 06:272019/11/08 社會 中市鰲峰山雜草火警 延燒逾10公頃搶救中 22:132019/11/08 社會 台中沙鹿民宅深夜大火14人送醫 05:592019/11/10 社會 社會熱門新聞 地鐵長髮正妹突「開腿」 他看傻：下面空的！ - 社會 淡水女騎士遭輾斃 肇事駕駛逃逸 - 社會 色運將問短裙妹「裡面沒有穿？」還掀裙摸大腿 - 社會 獨家》花防部士官、上兵喝酒鬥毆 打完民眾咬警察 - 社會 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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