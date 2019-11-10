2020總統大選進入倒數階段，目前許多民調仍顯示出，國民黨參選人韓國瑜落後總統蔡英文，不過蔡英文造勢場合，民眾熱烈程度遠不如韓國瑜，成為這次選舉非常弔詭的現象。

韓國瑜傾聽之旅昨殺進台灣頭「基隆」，人潮把市黨部擠得水洩不通，還漫延到馬路上，韓一到場，氣勢沸騰到最高點，許多黨內要角都出席，展現大團結氣勢。蔡英文則接連在台北成立醫界、醫師、扶輪之友、商業公會等4個後援會，同時出席與綠委羅致政成立聯合競總、醫師節活動、拜廟，晚間除替爭取連任的綠委何志偉造勢，更趕場搶在韓國瑜老婆李佳芬之前到場，出席雲林同鄉會拉票造勢。據《中評社》報導，蔡英文雖民調領先，造勢組織動員人數再多，人氣熱度仍不如韓，這種弔詭現象在民進黨每場造勢場都可看到。

該報導指出，民進黨造勢場合有三大特徵，包括統一有秩序、大規模的組織動員以及台下群眾除間歇性揮旗外，大多數時間都面無表情且反應冷淡。反觀韓國瑜造勢場合，雖有動員，但大多數是自發到場響應，此外，參與的民眾展現高度熱情。

不僅如此，民進黨在自家地盤雲林造勢，還得靠大型遊覽車動員撐場面，而韓在台南、嘉義深綠選區造勢，則有上千人自發到場，也可看出一些端倪。選舉進入倒數，韓國瑜能否逆轉戰局，外界高度關注。

(中時電子報)