陳勇志(摘自調查局官網)

檢調偵辦「三鑫集團」以投資俄羅斯賭場等名目吸金12億元案，發現三鑫集團負責人陳勇志去年因債務糾紛，當街遭人強押上車痛毆後，隨即逃匿遭通緝後，又查出碩豐數位科技前經理吳學庸，涉入三鑫吸金案，但吳亦在去年逃匿大陸，檢方已對吳發布通緝，調查局將陳、吳2人列為「外逃要犯名單」積極追緝中。

據調查，有吸金詐騙前科的陳勇志，曾任職日月光集團工程師，後來與簡姓女友等人成立三鑫集團，自2016年1月起以「圈購」台灣上市櫃公司股票、投資俄羅斯海參崴賭場、礦石、黃金等名義，用10％利率向民眾吸金，甚至推出「多元投資」方案，吸引不少民眾投資。

但前年9月間，陳男等人以公司虧損為由，發放紅利不穩定，甚至傳出公司將解散，檢調接獲檢舉，懷疑陳男非法向民眾吸收資金及詐騙，涉犯銀行法及刑法詐欺等罪嫌，至去年8月止，陳男等人吸金金額逾新台幣12億元。

去年8月，陳男因債務糾紛，在高雄市當街遭人強押上車，並痛毆一頓，警方獲報趕往現場，攔下車輛，發現陳男頭破血流躺在車內，警方將7名涉案男子帶回警局調查。陳男事後人間蒸發，檢調懷疑他逃往大陸藏匿，今年2月通緝陳男。

檢調擴大清查後，又出現，興櫃公司碩豐數位科技前經理吳勇庸，也是陳勇志三鑫集團吸金12億元案的共犯，但他早在案發前，去年9月就離境赴大陸，檢方也對他發布通緝。

(中時 )