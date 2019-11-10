Gordon Hayward suffered a fractured hand on this play against the Spurs. pic.twitter.com/VJOsAWsPld — NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 9, 2019

這樣的贏球結果，讓塞爾提克球迷一點也高興不起來！儘管塞爾提克10日以135比115輕取地主馬刺，笑納7連勝，且在東區繼續獨占首位，當家射手海沃德卻在次節發生左手骨折的嚴重意外，目前尚未決定是否開刀，暫時沒有復出時間表。

意外發生在第2節還剩1分31秒左右，馬刺後衛穆雷運球打算切入，海沃德想要緊盯防守，卻跟身後的馬刺前鋒艾卓吉直接撞上，當場造成左手骨折，根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基爆料，海沃德將於12日決定是否接受手術。

只能說海沃德在塞爾提克的日子很悲慘，因為他在2017年夏天從爵士跳槽塞爾提克，卻在2017-18年開幕戰腳踝大扭，造成整季提前報銷，上季好不容易復出，整體狀態卻大幅下滑，如今本季總算逐漸找回往日雄風，卻又碰上左手骨折。

塞爾提克10日大勝馬刺的頭號功臣，是才剛傷癒復出的傑倫布朗，他拿全場最高30分，未來在海沃德缺賽期間，布朗勢必扛下更多進攻重擔，肯巴沃克也拿26分，塔圖19分、7籃板；馬刺則以迪羅薩22分最高，米爾斯替補拿20分。

(中時電子報)