民進黨政府為了選舉要出招了？有網友PO出「民進黨籍總統蔡英文的2020蔡英文高雄競選總部大會成立」的紙本通知單，要求「台灣國際造船」的工會成員在11月16日(週六)下午3點30分，要求工會成員均到場外還邀攜眷屬3人參加，就算本人有事不參加也不行，還要找到代理人代替參加。此舉，無異於在週六變相擾民。

據資料顯示，「台灣國際造船」公司成立於1973年，前身為「中國造船公司」，1977年中船公司改為「國營」。於1978年與「台灣造船公司」合併改組後，以「中國造船公司」進行營運，2000年因嚴重虧損，啟動「再生計畫」，並於2007年3月更為現名「台灣國際造船公司」，公司為台灣唯一大型造船廠，擁有高雄、基隆兩個造船廠，亦是前總統蔣經國任內推動的「十大建設」之一。近年台船已完成民營化，公司大股東為經濟部。

民進黨籍蔡英文高雄競選總部成立，要求台船工會成員到場參加的紙本通知單。（圖／翻攝自 李四川後援會，蘇姓網友提供)

有網友在「李四川臉書社團」PO出一張紙本通知單照片。內容是民進黨籍總統蔡英文在高雄競選總部大會成立的紙本通知單，要求「台灣國際造船」的工會員工(含理事會、幹部)在11月16日(週六)下午3點30分，要求工會成員均到場外還邀攜眷屬3人參加(等同於1位員工要再找3人參加)，除求要穿公會背心。更奇怪的是，「就算本人有事不參加也不行，除了要想盡破頭找理由，竟還要找到代理人代替參加」並在當天奔赴現場簽名。如此干擾國營事業員工進行選舉活動，無異於擾民。

網友看到通知單後紛紛氣到跳腳，痛批：「還可以用這種強迫方式動員喔」、「好難看，強迫參加，要不然沒人湊人氣」、「這不叫動員什麼才是動員，有便當嗎？」、「不去肯定秋後算帳，大家都心知肚明」、「有加班費外加雙主菜便當嗎？」、「到時候選輸了再栽贓說國民黨作票才有理由解釋啊！」、「國家機器介選不管嗎？」、「星期六不參加造勢動員還要請假，還要自己找代理人，造勢是工作內容嗎? 勞動部瞎了嗎？」。

(中時電子報)