靜宜大學「EMBA第六屆校友會會員大會」共有來自全台超過上百位EMBA校友齊聚共襄盛舉。（陳世宗攝）

第六屆EMBA校友會理事長顏貴森表示，「靜宜EMBA校友會」成立10年，成為聯繫情誼及溝通的重要平台。（陳世宗攝）

「加入靜宜EMBA校友會真的很幸福！邀請更多校友加入校友會大家庭，聯繫情誼、資源共享。（陳世宗攝）

靜宜大學「EMBA第六屆校友會會員大會」共有來自全台超過上百位EMBA校友齊聚共襄盛舉。校長唐傳義表示，EMBA校友是社會菁英，有豐富的工作經驗與人生歷練，於各領域皆有突出表現；在工作忙碌之餘，還積極支持校友會，令人感動！期盼校友發揮更多力量與及影響力，貢獻社會！

「EMBA校友會會員大會」由校友日本太鼓表演揭開序幕，還有靜宜熱舞社、EMBA校友的歌唱、舞蹈表演與摸彩等精彩節目。管理學院院長謝存瑞指出，校友是學校重要資產，也是學校發展不可或缺的力量，希望校友會凝聚更多校友的智慧及力量，共創美好未來！

靜宜大學EMBA執行長王友民說，靜宜EMBA的學生在求學過程互相切磋與學習，也陸續成立登山、壘球、羽球、籃球及高爾夫等社團，同時主辦全國及地區學術與聯誼相關活動，獲得各界肯定；邀請更多校友加入校友會大家庭，聯繫情誼、資源共享。

第六屆EMBA校友會理事長顏貴森表示，「靜宜EMBA校友會」成立10年，成為聯繫情誼及溝通的重要平台。感謝校友會總幹事、幹部夥伴及各位校友的支持與協助，讓會務推展順利，留下美好回憶及豐碩成果。

顏貴森指出，未來將持續提供管理學院清寒學生獎學金、積極舉辦研討會及專業講座、支持EMBA社團發展，並加強校際互動，讓各領域優秀領導人分享經驗，學習成長。在母校及校友攜手合作下，能持續貢獻心力、回饋社會！

「加入靜宜EMBA校友會真的很幸福！」103級校友李美齡說，「EMBA校友會」是溫馨大家庭，不僅串聯各屆校友及在校生的情感；透過高爾夫球社、羽球社、登山社等特色社團，也結識志同道合好夥伴，尤其專業研習及交流，是校友成長進步的動力。

(中時 )