台中國道1號175公里處，今天凌晨發生死亡車禍，楊姓男子疑由國一下方廣福路走上國道，不慎遭多車輾壓斃命，目前警方正在調查肇事原因。

國道1號175公里處10日凌晨零時許，謝姓男子不知何故上國道，遭多台車輾過； 謝姓駕駛指出，他切到外線道準備下大雅交流道，因視線昏暗，看到該名男子時，已來不及煞住，他感覺疑似輾壓到男子，趕緊下車查看才知道。

國道警方表示，該男是如何上國道，目前正在調閱監視器，以釐清原因。

(中時 )