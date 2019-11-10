男子走上國1 遭多車輾斃 08:442019/11/10 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 男子走在國道遭多車輾斃。（讀者提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中國道1號175公里處，今天凌晨發生死亡車禍，楊姓男子疑由國一下方廣福路走上國道，不慎遭多車輾壓斃命，目前警方正在調查肇事原因。 國道1號175公里處10日凌晨零時許，謝姓男子不知何故上國道，遭多台車輾過； 謝姓駕駛指出，他切到外線道準備下大雅交流道，因視線昏暗，看到該名男子時，已來不及煞住，他感覺疑似輾壓到男子，趕緊下車查看才知道。 國道警方表示，該男是如何上國道，目前正在調閱監視器，以釐清原因。 (中時 ) #國道 #男子 #原因 #凌晨 #謝姓 也許您會感興趣 推薦閱讀 他爆黑韓5大原因 第一點就讓謝震武尷尬笑了 00:032019/11/06 娛樂 南方澳斷橋原因 月底初步報告出爐 11:582019/11/06 生活 凌晨病房紙袋突然異動 網：不意外...很多名人都在這掛點的 00:052019/11/07 社會 南方澳斷橋原因 月底報告出爐 04:102019/11/07 地方新聞 劉強東因個人原因請辭第十三屆全國政協委員 23:272019/11/07 兩岸 對戰日本7連敗原因 中華隊教頭：不知道 23:312019/11/07 體育 操作堆高車不明原因翻覆 司機遭壓不治 10:342019/11/08 社會 汐止死亡車禍 騎士撞上轎車不治 10:592019/11/08 社會 馬世莉愛情長跑14年曝想婚 「這原因」讓她不敢嫁 15:262019/11/08 娛樂 台中沙鹿驚傳民宅起火 14人嗆傷送醫 07:502019/11/10 社會 社會熱門新聞 地鐵長髮正妹突「開腿」 他看傻：下面空的！ - 社會 淡水女騎士遭輾斃 肇事駕駛逃逸 - 社會 色運將問短裙妹「裡面沒有穿？」還掀裙摸大腿 - 社會 獨家》花防部士官、上兵喝酒鬥毆 打完民眾咬警察 - 社會 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。