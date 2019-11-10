有錢人往往光鮮亮麗的活躍在社會上，令許多社會大眾心嚮往之。日前，有一名中了13.2億多韓元的樂透得主在網路上分享了他中樂透後一年的心得。

據《Naver》報導，日前有一名韓國樂透得主，以匿名的方式在論壇上分享自己中了13億後的心境轉變。原PO表示，這些錢確實對他物質生活帶來了改變，他將自己的二手車換成了新車、買了一間房子，並且添購了一些昂貴的衣物，然而其他的錢全放在銀行存摺。

原PO說道，比起物質上的生活，其實真正改變的是他的心境。此前，原PO是一名公司小職員，在公司裡總是非常低調、不引人注意，待人接物上也總是唯唯諾諾，不過在他中獎後，他的「自信心」漸增，他表示當不是自己的錯誤卻挨罵時，他不再像以往因為害怕丟飯碗而吞下委屈，現在的他能夠堅定表明自己的立場，在面對一些批評指教時，他也能用更加坦然的心情看待，而不再像以往鑽牛角尖。

對原PO而言這筆鉅款改變的，不只是他的物質生活，更是讓他能在壓抑的社會中活的更加自由自信。

(中時電子報)