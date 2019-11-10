美國總統川普今天表示，白宮可能將於本月12日公布他與烏克蘭總統澤倫斯基之間的另一通電話內容。這通電話發生在今年4月，而兩人後來7月的通話是引發川普彈劾調查的核心。

路透社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在啟程訪問阿拉巴馬州杜斯卡洛薩（Tuscaloosa）之前，在安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）告訴媒體：「我們還有另一通很重要的電話內容即將出爐。」

川普表示，他與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今年4月首度通話。聯邦眾議院彈劾調查目前聚焦於兩位領袖隨後於7月間的通話內容，川普說：「我將提供諸位第2通電話的通話紀錄，因為我跟烏克蘭總統通過兩次電話。」

川普表示，第2通電話的通話內容可能於本月12日公開。

白宮已於9月公布川普與澤倫斯基7月25日通話的粗略通話紀錄，用以回應川普涉嫌招攬外國政府出手「干預」以拉抬自己2020總統大選聲勢的指控。

川普否認有任何不法行為。

川普今天稱4月份的通話內容「非常重要」。他說：「諸位將一覽第2通電話內容，再來告訴我哪裡有錯。」

川普同時表示，他不在乎國會彈劾程序是閉門還是公開進行，因為根本不該有彈劾程序，「根本不該有任何程序，不該有彈劾聽證」。他還說，目前的證詞「都是第三手資料」。

(中央社)