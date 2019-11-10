9日晚間10時許，47歲羅姓女子騎機車行經新北市淡水區淡金路二段往三芝方向時，突因不明原因遭55歲曹姓男子駕駛的轎車輾斃，但警消獲報趕抵時，羅女已明顯死亡，曹男則肇事逃逸，警方今天凌晨5時許循線找到曹男，他供稱「沒看到地上有人」，詳細事故原因仍待進一步釐清。

警方勘驗事故現場，發現羅女的紅色機車卡在路旁護欄，物品散落一地，羅女則倒臥在機車前方20公尺處，且已明顯死亡多時，現場留下車輛右前輪的擋泥板，地上還留下一道很長的水痕，疑似肇事車輛撞擊機車時，造成水箱破裂才留下。

據了解，羅女昨晚下班後要騎機車回三芝，在淡水區淡金路2段因不明原因機車撞向路邊護欄，羅女則滑行到馬路上，被曹男駕駛的休旅車輾過，當場死亡。

曹男到案後供稱，當時天色昏暗，沒有看到地上有人，壓到東西時有停車查看，但沒有發現異狀，便先將9人坐的黑色休旅車開回三芝友人家；警方對曹男實施酒測，確認沒有酒駕，但詳細肇事原因有待釐清，訊後將依肇事逃逸罪嫌、過失致死罪嫌移送法辦。

(中時 )