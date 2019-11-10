真正具備爭冠實力的快艇陣容，終於快要到齊了！快艇總教練瑞弗斯10日透露，先前因為肩膀手術缺席9場的明星前鋒保羅喬治，已經參與球隊完整訓練，預計將於12日主場迎戰暴龍宣告傷癒復出，也讓快艇「雙星」總算到位。
保羅喬治上季效力雷霆，無論場均得分(28.0)、籃板(8.2)、助攻(4.1)與抄截(2.2)皆創生涯新高紀錄，卻在今年夏天意外宣告從雷霆跳槽快艇，原因是「可愛」里歐納德希望能跟喬治同隊，也讓今年夏天自由市場投下一顆空前的震撼彈。
不過保羅喬治今年夏天動了肩膀手術，至今還處積極復健階段，如今總算迎來傷癒復出，勢必造成原本陣容上場時間大幅變化，瑞弗斯卻一點也不擔心，「我真的不擔心這種事情，我更關心那些正在打球的球員，而不是誰要打多打少。」
「說真的，我不會擔心，我們是一個整體，反正等到喬治傷癒復出，假如還有人認為他們需要打那麼久時間，那麼他們可能不是非常清醒，」即將面臨「甜蜜」負擔的瑞弗斯說，「這就是為何一支球隊需要配合的原因，你要了解這一點。」
(中時電子報)
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