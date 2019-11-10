火箭「大鬍子」哈登(James Harden)曾因賽後跑趴狂歡而激怒老前輩，他酷愛脫衣舞吧的傳聞鬧得臭名遠揚。前日Reddit有一位球迷深入分析，用NBA各隊地點的「脫衣舞吧品質」來對比近4季「哈登的客場表現」，數據指出哈登表現最好的地方在多倫多(暴龍隊)，而且當地的脫衣舞吧是最差的，引來球迷熱烈回應。

另一個數據是哈登在邁阿密(熱火)表現最差，邁阿密正是美國最著名的脫衣舞吧勝地之一。考量到熱火戰力並不強，哈登卻表現不佳；反倒是暴龍很強，哈登卻相當勇猛，難道真的是脫衣舞吧困住了哈登？大家都笑說該把這份統計拿給火箭高層參考。

這份統計當然作不得數，畢竟這忽略了賽程安排與對方主將的影響，比如說夏洛特(黃蜂)前幾年有名將肯巴沃克(Kemba Walker)坐鎮，哈登的表現難免下滑，即使當地的脫衣舞吧水準並不高。

其次是脫衣舞吧的品質高低，該份統計是以Google網友的商家評價做依據，例如鹽湖城脫衣舞吧其實很差但Google評價卻異常地高(NBA城市排名第3)，因為對當地人來說那已經是難得的聲色場所了。因此球迷認為這份報告如果要有參考價值，必須確認「哈登本人對各地脫衣舞吧的評價」才會正確。

哈登被消遣成這樣固然是他咎由自取，但他平日也是自律很嚴，至少在飲食方面不敢馬虎。他自稱球季之間都只吃蔬菜、壽司、雞肉和健康的食物，偶爾才吃一次最喜歡的巧克力餅聖代。近4季拿了2次得分王、1次助攻王，就算哈登真的愛玩，高層大概也不好意思說什麼了。

(中時電子報)