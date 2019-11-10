「好不容易抽中籤，就要認真的跑」被譽為台灣最有人情味的彰化田中米倉馬拉松今日清晨6點開跑，吸引超過1萬6千名來是世界各地跑者齊聚田中，除沿途熱情的啦啦隊及豐富的補給品，今年更有世界鐵人三項冠軍伊登領跑，為今年的賽事新增亮點。
號成全台灣最難中籤的彰化田中馬拉松，今年在彰化縣長王惠美及3鐵王伊登的槍響下熱鬧展開，許多跑友在經過看台區後看到心目中的偶像伊登，瞬間忘記還在比賽，都停下腳步拿出手機搶拍，伊登也熱情比YA回應民眾，甚至大喊「我愛你」讓跑友驚呼連連。
王惠美説，伊登因順澤宮帽與彰化結緣，邀請他到台灣進行感恩之旅，除到順澤宮參拜還願，也安排伊登參加彰化七場馬拉松嘉年華中，最有人情味的田中馬拉松與大家領跑，讓他充分感受田中的好山好水與濃濃的人情味，也希望伊登風潮能夠順勢把彰化行銷出去，預祝他明年的比賽能夠再次得到冠軍，在回來台灣與大家見面。
伊登說，謝謝王縣長的邀請，很高興能夠與所有熱愛馬拉松的跑者齊聚在這裡，希望明年參加東京奧運後，有機會在回到台灣，參加台灣的鐵人三項比賽，今天與王縣長一起參加短程的路跑，感受一下這裡好玩的賽程。
(中時 )
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