本周事業運前三名:
1.羊
工作:本周運勢繼續保持，為第一名。驛馬星動，出差頻繁，接踵而來更大的考驗，必須實力備戰，才能獲得掌聲。
2.牛
工作:本周運勢旺依然不錯，繼續上升為第二名。雖展現出強而有力的自信心，但也要一步一腳印，穩踏穩走。
3.虎
工作:本周運勢總算轉正，為第三名。心想終於能事成，藉著前面的失敗經驗記取教訓，越戰越勇，越來越堅定。
3.兔
工作:本周運勢穩中求貴，同為第三名。工作平順中小有斬獲，值得高興。主動與人溝通，職場協助團隊，會有意外豐收。
3.狗
工作:本周運勢還不錯，同為第三名。手中案子仍積極追蹤，想辦法突破，趕緊拍板定案，以免夜長夢多。
本周財運前三名:
1.羊
財運:頻繁的出差，各方貴人給予你賺錢的機會，本周財庫滿盈，雖然辛苦，但是相對報酬仍然讓你開心不已。
2.牛
財運:一步一腳印的工作績效，並不適合用在本周的收入。與人合作的事業才是讓你真正清楚賺錢的硬道理。
3.虎
財運:到了年底你的財運開始轉好，事業運旺盛帶動偏財的收入，加上你一向擅長說話術，簡直就是以口得財的一周。
本周愛情運前三名:
1.牛
愛情:單身男性本周有意外桃花，很快就能走入正常戀愛，好好發展戀情，不一定舊曆年前會有好消息。
2.羊
愛情:本周愛情運有驚喜，或許第一次婚姻真是昏了頭，但是這一次你非常清楚自己的人生，需要甚麼樣性格的人。
3.虎
愛情:本周感情順利，相愛是兩個人的事，交往是更多的時間去進行價值觀，世界觀，道德觀的了解並趨向一致。
3.兔
愛情:愛情運尚可，雖然與另一半分居二個城市，還好你們有共同目標，短暫犧牲是為了換取更多的幸福時光。
本周健康運前三名:
1.狗
健康:健康運不錯的一周，維持固定的健身教練指導課，也是壓力也是動力，希望一直保持正常且型美的體態。
2.羊
健康:健康運不錯，朋友都變瘦了，雖然可能瘦的不明顯，但精神上卻感到無比高興，為了自己和大家，要加把勁。
3.蛇
健康:健康運勢不錯。早睡早起身體才會好，晚睡早起，或是熬夜三日補眠二日都是不正常的，不能養成習慣。
(中時 )
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