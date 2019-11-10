據衛生福利部106年首次調查國人志願服務參與率達22.8％，也就是每5人就有1人投入志願服務。為鼓勵更多青年投入志願服務，並響應12月5日國際志工日，教育部青年署近日將舉辦一系列活動，日青年學子對世界的想像不再停留於旅遊打工，而是去當國際志工。

青年志工服務旋風在國際間銳不可擋，青年運用自身專長與創意貢獻社會關鍵課題及挑戰，儼然已成為改變世界的一道電流。教育部青年署今年以以「青力啟動-Youth Volunteer, Youth Pumping」為主題，11月30日至12月3日於北、中、南、東區辦理一系列活動，包含青年志工論壇、一日志工活動及巡迴分享會。

青年署邀請長期躬身於青年培力的匈牙利「Egyesek Youth Association」會長Mr. Tamas Mahner，以及緬甸的「Charity-Oriented Myanmar-LNGO」活動總監Ms. Thazin Aung，傳授志願服務執行技巧與歐洲青年志工理念與價值，並分享多年原鄉教育服務理念與價值。

同時為了讓國際青年志工代表瞭解台灣，青年署也安排台灣許多優秀的社會創新服務團隊，如致力於街友關懷服務的「人生百味」、集結跨領域設計專業的「5％ Design Action社會設計平台」等，分享如何運用自媒體與社群軟體號召及串聯認同理念青年投入社會關懷議題的經營心法，以及募集統籌運用跨領域專業、將社會需求觀察轉換成為創新的服務行動等經驗。

青年署「青力啟動」國際志工日系列活動分別為11月30日於北科大舉辦青年志工論壇；12月1日則是集結青年志工團隊、學校、NPO組織等共同響應的一日志工日活動；12月2日與3日Mr. Tamas Mahner與Ms. Thazin Aung，將分別前往國立北醫、逢甲，及宜蘭大學、台南應用科技大學，與在地青年志願服務團隊進行四場巡迴分享會。報名詳情可上Accupass活動網站查詢。

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