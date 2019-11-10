國民黨總統參選人韓國瑜昨到基隆造勢，韓粉支持者將市黨部前擠得水洩不通。然而，韓國瑜到暖暖慶濟宮更是魅力爆棚！人潮多到距廟150公尺外還有民眾爭先恐後想一睹韓風采。有名阿公喊「就光頭的那一個，看到沒？」旁邊阿婆興奮說「有唷，看到了，咱的『總統』」，足見韓人氣仍未減。

韓國瑜昨抵達基隆首站與立委參選人宋瑋莉合體造勢，人潮把市黨部擠得水洩不通，還漫延到馬路上。韓下午則到聖安宮參拜，同時替宋瑋莉固樁，接著趕往暖暖拜訪具庶民奮鬥意涵的珍味香糕餅店，最後到七堵慶濟宮拜廟。韓所到之處，人氣強強滾，支持者夾道歡迎，爭相一睹韓的風采。據《中評社》報導，民進黨基隆市長林右昌去年底勝選，人氣佳，國民黨能否靠韓流讓基隆重回「藍大於綠」，仍成為外界關注焦點！

該報導也提及，韓國瑜到暖暖慶濟宮時，許多民眾想一睹韓國瑜風采。其中有名阿公說「就光頭的那一個，看到沒？」，旁邊的阿婆興奮回應「看到了，咱的總統」。韓國瑜到基隆吸引大批支持者力挺，立委參選人宋瑋莉與基隆市黨部主任委員黃希賢均表示從來沒有這熱鬧過，這些跡象都顯示出韓的高人氣，選戰進入倒數，韓國瑜有望再掀「韓流」。

(中時電子報)