前高雄監獄徐姓主任管理員，因向受刑人家屬借貸、幫忙攜藥入監，還佯稱可煎頂級牛排給受刑人吃，暗示受刑人家屬同到賣場選購上萬元高檔牛肉，另暗示常到茶行喝茶，讓家屬寄放茶行1萬5000元供他選茶；司法院公懲會判徐員撤職，停止任用2年。

另雄監黃姓管理員收受受刑人家屬9萬5000元，10度代購香菸、茶葉、口香糖入監給受刑人，公懲會判黃員撤職，停止任用1年。

判決指出，徐員因擔任才藝班主任管理員，認識劉姓受刑人胞姊，徐以友人急需繳酒駕罰鍰，向劉女借貸4萬元。2014年徐聯繫劉女，指劉男身體癢，監獄藥品擦不好，劉女購買「敏肝寧」成藥後，徐擅攜藥入監給劉使用。

徐員因雙膝關節退化抽痛，自2013年起烹煮牛肉食用以改善膝關節，但花費不貲。徐在2016年2月詢問洪姓受刑人是否想吃牛肉，主動聯繫洪母，稱可代為烹煮牛肉給洪吃，邀洪母同到好市多商場買牛肉。

洪母共花費1萬1484元，只拿走價值2700元的咖啡及1盒牛肉，其餘牛肉由徐攜回，徐另付4000元給洪母，翌日起煮牛肉給洪吃，幾天後，徐煮完牛肉，赴好市多代購6930元牛肉及678元起司捲心餅，先在住處烹煮牛肉，裝入便當盒內，未經雄監受刑人食物檢查程序，攜入舍房給洪男吃，自己則吃掉1／3數量。

2016年初，徐暗示他下班後常至「樺楠茗茶」喝茶，把茶行名片交給洪男，洪透過黃姓管理員告知母親，洪母赴茶行寄放1萬5000元給徐選茶。

此外，黃姓管理員因洪男服刑期間，曾與洪母泡茶聚餐外，也接受洪母委託，自2015年11月至2016年3月，收受洪母9萬5000元代購茶葉、香菸、口香糖、咖啡10次，未經獄方檢查，以自行食用名義攜帶入監給洪男。

(中時 )