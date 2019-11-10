有錢人跟普通人待遇到底差多少？看國外這間百貨公司就知道了。國外有一間百年歷史的老百貨之前竟以消費金額為標準，表示只有達到特定消費額度的家庭才有資格參觀聖誕老人之家，這項政策隨即遭到外界強烈的抨擊。

據《衛報》報導，擁有170年歷史的哈洛氏百貨(Harrods)，是世界知名百貨之一，不過之前哈洛氏百貨一項政策引起人民強烈不滿。該百貨公司制定了一條規定，只有在百貨裡消費2000英鎊(約新台幣7.7萬元)的家庭，才能夠讓孩子進入鑲滿施華洛世奇(Swarovski)水晶的聖誕老人之家。此舉也令該百貨遭控是「偷走聖誕節的鬼精靈(Grinch)」。

40歲的布朗(James Browne)憤怒的表示，自兒子托比(Toby)出生後的15年間，每年都會到聖誕老人之家朝聖，然而哈洛氏百貨的行為宛如「偷走聖誕節的鬼精靈(Grinch)，他們已經失去了過聖誕節的涵義，將它變得商業化。拜訪聖誕老人的機會不應該只給那些花費數千英鎊的人，他們有大把時間和金錢去消費。」布朗表示，哈洛氏百貨的聖誕老人之家於1955年開始免費供參觀，然而這項慈善活動逐漸變質成了斂財場所。

在引起大眾強烈不滿後，目前哈洛氏百貨已經修正了之前的政策，並於今年開放160個名額讓消費未達標的家庭能夠入內參觀。

(中時電子報)