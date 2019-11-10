2019「一帶一路」中國跆拳道公開賽9日在西安培華學院長安校區體育館落幕，大陸隊奪得全部16個級別比賽中的10枚金牌，成為最大贏家。

9日共決出8個級別的金牌。大陸選手李然在女子73公斤以下級決賽中，擊敗巴西選手雷安妮·佩雷拉奪冠。另外，孫宏義、王余龍、陳靈龍、鈕可欣、程秋容在各自的級別中為大陸隊收穫金牌，並且分別取得十個奧運積分。當天的另外兩枚金牌被阿富汗選手摩森雷澤伊和巴西選手米萊娜蒂托尼利收入囊中。

(旺報 )