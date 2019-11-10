「一帶一路」中國跆拳道公開賽落幕 陸收穫10金 10:102019/11/10 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 「一帶一路」中國跆拳道公開賽落幕，大陸隊收穫10金。（照鬥取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2019「一帶一路」中國跆拳道公開賽9日在西安培華學院長安校區體育館落幕，大陸隊奪得全部16個級別比賽中的10枚金牌，成為最大贏家。 9日共決出8個級別的金牌。大陸選手李然在女子73公斤以下級決賽中，擊敗巴西選手雷安妮·佩雷拉奪冠。另外，孫宏義、王余龍、陳靈龍、鈕可欣、程秋容在各自的級別中為大陸隊收穫金牌，並且分別取得十個奧運積分。當天的另外兩枚金牌被阿富汗選手摩森雷澤伊和巴西選手米萊娜蒂托尼利收入囊中。 (旺報 ) #選手 #金牌 #巴西 #一帶一路 #大陸隊 也許您會感興趣 推薦閱讀 旺旺集團：從「一帶一路」中汲取全球化布局動力 11:562019/11/06 兩岸 抗衡「一帶一路」 美在印太推「暗淡藍點」計畫 12:262019/11/06 兩岸 借帶路東風 旺旺集團布局全球 04:092019/11/07 兩岸新聞 RCEP突顯一帶一路成功 04:092019/11/07 論壇廣場 美推藍點網路 叫陣一帶一路 04:102019/11/07 全球財經 拉丁美洲股 巴西獨撐大局 04:102019/11/07 投資理財 推動一帶一路 陸高分衛星觀測資料向全球開放 21:432019/11/07 兩岸 沈玉琳掌《17Q》自信玩出新意 04:102019/11/08 娛樂新聞 一帶一路外貿成長高 21:432019/11/08 財經 陸對帶路沿線國進出口 大增9.4％ 04:092019/11/09 話題觀察 兩岸熱門新聞 畫面出現中華民國國旗 陸騰訊停播NBA比賽 - 兩岸 前有狼後有虎 陸10月PPI爆3年最大跌幅 通縮加劇 - 兩岸 印媒：大陸有更宏偉的喜馬拉雅計畫 - 兩岸 人幣匯率飆 全線重回6時代 - 焦點新聞 - 旺報 中美AI戰 從拚技術轉拚教育 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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