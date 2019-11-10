劉嘉玲逆天長腿不科學。(圖／翻攝自微博)

劉嘉玲狀態依舊維持很好。(圖／翻攝自微博)

53歲凍齡女神劉嘉玲保養有術，年過半百依然風韻猶存，近日她現身藝術展晚宴，穿著黑色西裝內搭金色短褲，中性幹練中又不失女人味，而讓網友驚豔的是，她的一雙修長美腿太不科學，忍不住大讚「這是什麼國際名腿」。

劉嘉玲近日出席活動，以新減短髮造型亮相，看起來更減齡不少，而她的外貌和身材都看不出歲月痕跡，不僅臉蛋緊緻沒皺紋，穿著黑絲襪的修長0贅肉美腿，更是讓眾人羨幕不已，「腿也太美了」、「這是什麼國際名腿」、「永遠年輕的臉，真的一點不下垂」、「狀態真的無敵」。

(中時電子報)