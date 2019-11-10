國民黨立院黨團總召曾銘宗、黨團首席副書記長陳宜民、副書記長童惠珍，指出針對韓國瑜台北購屋乙事，高度懷疑政府機器介入，更藉由部分立委洩漏個資刻意操作，抹黑韓國瑜形象，呼籲監察院應立案進行調查。（陳信翰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜日前遭媒體揭露8年前南港買房訊息，民進黨立委更加碼將購屋個資公諸媒體，國民黨立院黨團建議韓國瑜團隊依《個人資料保護法》第41條規定提出告訴，釐清事實真相。同時也呼籲監察院立案調查，維護行政機關行政中立，並確保國人個資保護權益。

國民黨團總召曾銘宗指出，韓國瑜購屋相關個資只有財政部所屬國稅局及台肥公司持有，自然合理懷疑國稅局及台肥公司洩漏個資。提醒財政部長蘇建榮，財政部是國家機器依法應受民眾監督，韓國瑜權利受到傷害，提出質疑理由正當，依法有據。

曾銘宗認為，政府機器已經介入，結合部分立委，藉由洩漏本案個資，其實就是為了刻意操作單純的房子買賣事件來抹黑韓國瑜形象，以移轉當前學貸免利息失分焦點。

首席副書記長陳宜民表示，一樁都還沒有過戶的房屋買賣，哪來的貸款問題？特定媒體以烏賊戰術，汙衊韓國瑜有7000萬元可以買房，綠營立委接力指韓國瑜利用特權向建商施壓貸款，從台肥、農委會的關係，農委會和「1450」的關係，以及媒體從何取得資料、民進黨立委為何在週刊報導後就拿出存證信函等，蔡政府是否一手製造假訊息，再以打假訊息為名，動用國家機器打壓異己呢？

藍委童惠珍表示，韓國瑜購屋時只是一介平民，倘若司法無法保護還是平民的韓國瑜個資受到侵害，一般老百姓不就時刻活在「綠色恐怖」之下？台灣還有民主、自由嗎？

(中時 )