國民黨總統參選人韓國瑜9日前往基隆進行傾聽之旅時，喊出對於蔡政府在基隆設立「潛艦產業園區」及潛艦國造議題，他個人是持懷疑的態度。豈料，前總統馬英九10日上午在參加北市劍潭活動時表示「在我任內就有規畫」。

韓國瑜喊出，他對潛艦國造議題遲懷疑態度，政府應該根據國防需求與自身能力量力而為，應施作小而巧的毒蝦國防武器裝備。

馬英九與韓妻李佳芬今日上午將出席劍潭活動，馬前腳先到，會前被問到「潛艦國造可不可行？」馬則說「在我任內就有規畫」，隨即進場。

(中時 )