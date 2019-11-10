打臉韓國瑜？馬稱任內就有規畫潛艦國造 10:122019/11/10 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前總統馬英九10日上午出席劍潭活動。（張穎齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜9日前往基隆進行傾聽之旅時，喊出對於蔡政府在基隆設立「潛艦產業園區」及潛艦國造議題，他個人是持懷疑的態度。豈料，前總統馬英九10日上午在參加北市劍潭活動時表示「在我任內就有規畫」。 韓國瑜喊出，他對潛艦國造議題遲懷疑態度，政府應該根據國防需求與自身能力量力而為，應施作小而巧的毒蝦國防武器裝備。 馬英九與韓妻李佳芬今日上午將出席劍潭活動，馬前腳先到，會前被問到「潛艦國造可不可行？」馬則說「在我任內就有規畫」，隨即進場。 (中時 ) #潛艦 #韓國瑜 #2020大選 #馬英九 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣要改變？立委：只有韓國瑜可以 但… 08:082019/11/06 政治 訪苗栗人少？ 韓國瑜看現場驚呼：大家都嚇一跳！ 10:252019/11/06 政治 台獨節目民調出爐 投票結果真的交叉了！ 11:072019/11/06 政治 韓國瑜籲大家票投被黑到全國最黑的韓國瑜 19:422019/11/06 政治 宋楚瑜不足為懼？名嘴警告：今年他很恐怖 11:162019/11/07 政治 南港7千萬豪宅 綠委：韓國瑜找人施壓台肥借款 11:382019/11/07 政治 綠委質疑瑜當時失業 房貸怎麼還 04:102019/11/08 政治要聞 藍酸小英32歲 就能買15筆土地 04:102019/11/08 政治要聞 韓國瑜的這個曝光！網酸：太小了 09:122019/11/08 政治 俄遠東建核潛艦堡壘 50米混凝土加固抗核打擊 11:392019/11/08 軍事 政治熱門新聞 韓國瑜到基隆拜票 她：從政17年沒看到這種景象 - 政治 曾成功預測2016蔡會當選 他再預言2020韓蔡選情 - 政治 韓國瑜七堵空拍影片曝光 網喊：好可怕 - 政治 全國醫師後援會成立 蔡當場點名這家醫院沒來 - 政治 分析民進黨造勢場合 港媒喊這現象很弔詭！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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