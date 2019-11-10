針對最近NBA各隊盛行所謂「負荷管理」，也就是刻意輪休球星制度，湖人明星前鋒「小皇帝」詹姆斯清楚表達自己拒絕輪休的堅定立場，「如果我的身體健康，我就會上場，等到我退役之後，我可能有45年的時間不用再打籃球！」

下個月就滿35歲的詹姆斯，或許確實需要輪休調整自我狀態，但他自己卻沒這樣想過，「去找帶過我的教練談談吧，你知道當初在克里夫蘭，泰隆盧教練有多少次希望我輪休，但我都告訴他我要上場。」看來湖人總教練佛格要頭痛了。

詹姆斯強調，自己不想去談論其他球隊或球員的作法，「假如詹姆斯是健康的，詹姆斯就會上場，這是我想要說的，我不想談論其他任何人，我只談論我自己，假如我沒有受傷，我就要上場，這是我一直以來的信條，我不會改變！」

詹姆斯最近都在自己社群媒體上面標註「過氣皇帝」，他強調這是他給自己施加的壓力，「這是給我自己的動力，讓我每晚上場都有出色表現的動力，因為我知道這個夏天，我治療了腹股溝傷勢，也花了3個月拍攝『怪物奇兵2』。」

「我拍攝的時間是每天早上6點30分，所以我會在3點30分或4點前往訓練館，因為拍攝要進行12到14小時，我必須在拍攝前訓練，」詹姆斯說，「我知道我為了磨練技術投入多少心力，儘管我在拍電影，但我清楚什麼才最重要。」

(中時電子報)