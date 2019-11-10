日前一名網友在「爆怨公社」PO文，表示吃火鍋時在佐料區看到有他最愛的蔥，忍不住連拿3碗做成蔥飯來吃，卻被一旁的老闆娘大翻白眼，「拿6杯後又被闆娘翻了白眼，拿第9杯後再被老闆的阿娘翻了華麗無雙的白眼」，前前後後拿了12杯，都被老闆娘白眼攻擊，讓他很沮喪「請問愛吃蔥的我……錯了嗎？」

網友們看到原PO狂掃蔥的行徑，有的很同情老闆娘，「蔥真的很貴1斤180-200都有」、「光吃蔥就回本...」、「你那個一杯成本可能要20了」、「也拿太多了吧」、「遇到你這種的店家很可憐…」，但原PO也解釋他平常都是外食，根本不知菜價，而且他都沒有浪費全部吃光光，

也有人覺得，是店家放著給客人自取，就不該怕客人吃，認為原PO沒有錯，「有吃下去，不是浪費掉就好」、「也很多人不吃蔥阿，截長補短」、「老闆也沒不準你吃呀！只是會覺得不划算吧」。

翻攝自 爆怨公社

(中時電子報)