日男柊せんせー分享他的減肥運動方法。

有網友引述媒體報導，說日前有名日本男子，每天波比跳（立臥撐跳Burpee）4分鐘，3個月從大肚肥宅變成6塊肌猛男，有網友認為這實在太激勵人心了，在PTT發問：真的有這麼神奇嗎？不過其他網友紛紛吐槽：別蠢了！

網友引述的這則報導，稱該名日男光靠一招波比跳就瘦全身，只花3個月就甩11kg，大肚腩變六塊肌，並大讚「波比跳果然是脂肪殺手無誤」！

不過其他網友立刻紛紛吐槽「別蠢了！」、「肥宅會先骨折」、「膝蓋殺手」、「要配合飲食 否則效果沒他這麼強」、「還要配合吃蛋白質才有可能變肌肉」、「肥宅好好運動啦～別信這種廢文」。

而眾多網友們說的一點都沒錯，事實上日本男子「柊せんせー」在推特貼出5個大肚子變6塊肌的對照圖，但他也強調，雖然變化是在5個月內發生的，但他持續鍛鍊減肥2年了。而且他在其他則貼文也有分享飲食和高蛋白補充的內容，完全就像網友所說，不可能只靠一招波比跳就「奇蹟發生」。

(中時電子報)