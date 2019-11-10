越竹航空在今年6月自台北首航直飛蜆港，今日在2019台北國際旅展中，也針對直飛祭出多項優惠，如台北－河內來回機票99元、台北－峴港來回3210元等，消費者可以先搶票再決定出發日期，旅遊規劃更具彈性。

越竹航空表示，今日推出三大優惠，包括第一大優惠預計12月首航台北直飛河內來回經濟艙機票只要最低99元銅板價，還有推出399元、699元的機票，且在旅展第三天起，也就是今天開始，每日追加到300張，民眾可先先搶票，12月底前再決定好出發日期即可，讓旅遊規畫更彈性。

第二大優惠為越竹航空推出下殺27折的台北-峴港來回機票，以3210元（未稅）優惠價（原價11800元），提供每日100張機票作為促銷。第三大優惠則為暢遊北越下龍灣5日只要9900元，還有超人氣旅遊點-中越峴港5日遊全包假期只要24900元起。

越竹航空表示，旅展現場還有超多舞臺活動，其中每天下午舉辦的「機票一元競標」，包含峴港來回機票和河內來回機票，幸運者可以趁機撿便宜出遊。另外，攤位上也有峴港及河內的當地行程促銷優惠，想去越南自由行的人，千萬別錯過。

(中時 )