婦科疾病其實很常見，然社會上的刻板印象常讓女性不好意思就醫，但選擇強忍絕對沒好事！急診科醫師田知學日前上節目分享行醫史上印象最深刻的婦科個案，透露曾有一名貌美如花、皮膚白皙的20歲漂亮病患，因為「下體痛到沒辦法走路」而送到急診，結果近了診間一脫褲子「外陰部整個脫出」，讓醫師也看傻眼。

醫師田知學上《醫師好辣》節目，分享一則印象深刻的親身經歷，表示一名氣質正妹坐救護車到急診，到院後支支吾吾表示私密處很痛、不舒服，田醫師為讓病患放心，就先安撫要她移到另一張床躺下，並脫掉褲子接受檢查，沒想到移動過程中，正妹身上有一股「鹹魚便當過了好幾餐的味道」，連香水味都蓋不過去。

而病患接著把內褲脫掉接受內診，田知學醫師一看驚呆，因為正妹外陰部整個脫出，「像子宮頸的地方都脫出來」，而粉色的私密處皮膚外層則鋪滿一層綠色分泌物，田醫師表示這名病患的下體猶如「性病教科書」，如淋病、菜花、梅毒等，什麼病症都有。

田知學醫師進一步詢問正妹患者才得知，她從十幾歲時就做特種行業，第一次陰道感染、骨盆腔發炎時，她看了醫生，做塞劑治療後痊癒，結果之後她只要一有類似感染的狀況，都是自行去藥局買塞劑、抗生素自己治療，壓下症狀就繼續工作，而這回發現嚴重的性病感染，正妹病患接受了1個多月的治療，並接受後續修整手術才恢復原貌，田知學醫師心疼認為這名女子已經經歷太多，所以沒問她是否生過孩子，但表示20多歲就子宮脫垂的，實際上很少見。

(中時電子報)