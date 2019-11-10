全球最具爭議之一的土地紛爭訴訟昨（9）日終於落幕，印度最高法院將北方省阿尤德亞市（Ayodhya）一處印度教徒、穆斯林積極爭奪的聖地判給了印度教，允許教徒在當地原址上興建神廟，穆斯林則可在另一地興建清真寺。

全球最具爭議之一的土地紛爭訴訟9日終於落幕，印度最高法院將北方省阿尤德亞市（Ayodhya）一處印度教徒、穆斯林積極爭奪的聖地判給了印度教，允許教徒在當地原址上興建神廟，穆斯林則可在另一地興建清真寺。

綜合法新社、英國廣播公司（BBC）報導，印度最高法院昨日將阿尤德亞市一處自16世紀起便蓋有清真寺、卻在1992年遭印度教徒示威拆毀的聖地判給了印度教徒，允許他們在原遺址上興建印度神廟。

一代又一代的印度穆斯林已在這處聖地上進行參拜長達400多年，不過部分強硬派印度教徒堅信該地是印度教主神之一的羅摩（Rama）的誕生地，他們相信16世紀時，信奉伊斯蘭教的蒙兀兒王朝開國君主巴布爾（Babur）在當地神廟上方蓋了這座清真寺。到了1980年代，印度民族主義抬頭，現任總理莫迪所屬的印度人民黨（BJP）勢力崛起，愈來愈多聲音要求打掉這座清真寺、重建印度神廟。1992年，約有20萬印度教徒示威，將清真寺疑為平地，造成約2,000人喪命。

周六當地最資深的法官在法庭上毫無異議，一致通過將聖地判給印度教，讓穆斯林另選一塊地興建清真寺，法官判決的依據是印度考古研究所（Archaeological Survey of India）刊出的一份考古報告，他們發現被拆毀的清真寺遺址下方有另一座「非伊斯蘭教」建築，據此作出判決。

儘管印度當局在事前就呼籲民眾不要慶祝判決結果，不過法官宣布判決當下，法庭外仍聽得到民眾的歡呼聲，一名親印度教團體的律師評論判決相當「平衡」，對印度人民來說是一大勝利。穆斯林團體的訴訟律師則回應，對判決不滿，但也不會再上訴。

The Honourable Supreme Court has given its verdict on the Ayodhya issue. This verdict shouldn’t be seen as a win or loss for anybody.



Be it Ram Bhakti or Rahim Bhakti, it is imperative that we strengthen the spirit of Rashtra Bhakti.



May peace and harmony prevail! — Narendra Modi (@narendramodi) November 9, 2019

判決結果出爐前夕，為避免民眾滋事，印度當局強化維安，數百名警力進駐阿尤德亞市，商店、學校至周一前全部關閉，另外還有多名官員與志工負責監看社群媒體上有無煽動性的貼文。

(中時電子報)