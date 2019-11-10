賴清德（左3）到彰化為黨籍立委輔選站台，強打民主主權牌。（謝瓊雲攝）

民進黨主席卓榮泰(中)輔選時強調，這次全力要全力反黑反賄選。（謝瓊雲攝）

賴清德（左2）先至埔心，與卓榮泰同台為立委洪宗熠（左2）站台。（謝瓊雲攝）

(11:06更新內文)前行政院長賴清德10日出席蔡英文總統與立委陳素月聯合競選總部成立大會，這是彰化縣內第一場蔡英文聯合競總成立，他強調陳素月、洪宗熠兩人都是問政認真的專業、專職立委，懇託支持者讓兩人連任；更強打「民主主權牌」，指要讓蔡英文總統連任、立委席次過半，才是守護台灣主權、維護台灣民主最重要的陣容。

賴清德在埔心武聖宮為立委洪宗熠輔選時笑稱，5年前在台南市長任內，也曾在此替魏明谷、張乘瑜兩人輔選，當時的主持人就是洪宗熠，最後不僅魏、張雙雙當選縣長、鄉長，洪宗熠後來也選上立委，氣勢大好，呼籲大家繼續支持洪宗熠連任。

賴清德盛讚洪宗熠與人民站在一起，苦民所苦，最關心農民，還要求有線電視分級收費，目前台南市正在試辦中；還要求行政院在中台灣成立高科技農業園區、要環保署採取做為降低六輕空汙向北飄散影響彰化鄉親健康。

賴清德在10點左右趕至員林市，稱讚陳素月是農民的女兒、彰化的媳婦，擔任專職立委沒有兼職和其他投資，念茲在茲選民對他的支持栽培，自己院長任內看到她的認真，爭取農水路改善；爭取在河川地耕作的農民也納入農保資格，在她推動下農民職業災害保險已開始實施，讓農民更有保障；修改地方自治法，有如產婆催生員林市的改制升市。

賴清德說，自己在院長任內，陳素月爭取8億多元的台76縣埔心交流道銜接至員林市道路、他也核准30多億元的東彰快速道路北段新建工程，各3億多元的員林果菜市場周邊交通、地下停車場，還有員林市區許多校園的操場、教育設施，也爭取10多億元，是最認真打拚、骨力不推辭的立委。

最後他不忘打出民主牌、主權牌，強調陳素月的當選有指標性的意義，彰化、台灣是民主聖地，我們不能做第二個香港，要守護台灣主權、維護台灣民主，就要讓蔡英文當選、陳素月連任。

(中時 )