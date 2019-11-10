蔡英文總統下周要在高雄成立競選總部，但有網友貼出台灣國際造船公司企業工會要求工會成員攜眷出席參加的通知單，就算本人有事，也要找代理人替代，這在周六假日成了變相擾民；台船工會表示，工會自主，只要理監事決議挺誰，工會就會就用行動表達支持，不分藍綠。

有網友在「李四川臉書社團」PO出一張台船工會紙本通知單照片，內容是2020蔡英文總統高雄競選總部成立大會，要工會成員(含理事會、幹部)在11月16日下午3點30分，均到場外還要攜眷屬3人參加，等同1位員工要再找3人參加，除要穿工會背心，也要求「就算本人有事不參加，要寫請假事由，並委託他人代為出席」。

不少網友看到這通知單，嘲諷說「這不叫動員什麼才是動員，有便當嗎？」、「不去肯定秋後算帳，大家都心知肚明」、「星期六放假還要參加造勢，不去也不行，還要請假」；對此，台船工會受訪表示，沒有任何人或什麼黑手伸進工會，工會自主，只要理監事決議支持對工會成員照顧的參選人，工會就會用行動表達感謝。

台船工會說，工會為幫員工爭取權益和福利，平常就很頻繁和政治人物接觸，不論是議員、立委、首長或總統，只要有幫助到，工會理監事就會決議通過支持，不分藍綠，簡單說這種回饋，通常就是去參加政治人物的造勢；例如小英總統力挺國艦國造，對台船員工而言也是一大福利，因而獲得支持。

(中時 )