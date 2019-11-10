華麗的大鼓車在鄉下很常見，也很親民。（取自李明哲臉書）

李明哲坐大鼓車宣傳的畫面，西螺人頗熟悉。（取自李明哲臉書）

韓國瑜是西螺鎮詔安里埔心的女婿，父老鄉親11日要為他成立「後頭厝西螺大埔心韓國瑜後援會」。（取自李明哲臉書）

韓國瑜岳家西螺埔心社區鄉親將於明晚（11日）成立「後頭厝西螺大埔心韓國瑜後援會」，李佳芬胞弟、縣議員李明哲、鎮代表、里長們，這幾天搭乘廟會遶境用的大鼓車繞行埔心附近的大街小巷廣播，風格親民又鄉土。

李明哲坐大鼓車，一邊對鄉親揮手致意，一邊拿麥克風說：「昨天立冬，天氣會越來越冷，但是，咱們的熱情不會改變，明哲希望各位鄉親要站出來、喊出來，給咱們埔心女婿國瑜，支持與溫暖。咱們不挺，誰要挺！ 希望大家一起當國瑜的後盾，踴躍站出來。翻轉台灣，從埔心開始。」

許多民眾看到裝飾華麗的大鼓車以為寺廟出巡，仔細聽是李明哲號召鄉親出席後援會成立的廣播聲。

分別陪同李明哲一起掃街「放送」的還有鎮代表程德崎、程進森，詔安里長王俊南、河南里長李湖、安定里長蕭凱升、福田里長陳銘露、後援會長程銀河，邀請鄉親共襄盛舉。

李明哲表示，他每次選議員都是搭鐘鼓車對西螺鄉親懇託，車身低上下車方便，路人也能很清楚看見、聽見。

李明哲說，後頭厝西螺大埔心韓國瑜後援會成立大會，將在11日晚間六點半於埔心程氏家廟的廟埕舉行，來賓有縣長張麗善、台南市議員謝龍介、副縣長謝淑亞、文山伯、林佳新等。

李明哲說，姊夫韓國瑜、大姊李佳芬的行程都老早排得滿滿滿，鄉親能理解他們暫時還無法回來。

韓國瑜是西螺鎮詔安里埔心的女婿，擔任北農當總經理時經常到西螺、二崙、崙背一帶探訪農情，假日也常偕李佳芬回岳家探望，鄉親對他熟悉；明年總統大選韓國瑜能代表國民黨參選，也是西螺埔心之光。

(中時 )