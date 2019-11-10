大陸限縮旅客來台，9月來台陸客單日最低下探528人、10月也較去年同期大減12.7萬人，減幅達53.18％，為協助旅宿業者度過難關，交通部觀光局推出紓困辦法，提供信保基金供旅宿業者貸款。然而業者認為，旅宿業者被認為是高風險行業，銀行審核嚴格，不會輕易借貸，該政策仍是「看得到吃不到」，若沒有改善，年底就會出現嚴重的旅館倒閉潮。

觀光局10月1日公布「振興觀光旅館業及旅館業融資信用保證要點」，旅宿業者可向金融機構申請資本性融資與周轉金，資本性融資可用於更新設備、整建修或重建營業場所、資本性修繕等，每家最高可貸3000萬元；周轉金可用於支付員工薪水與其他維持基本營運的資金，每家最高可貸1000萬元。貸款申請期限至2021年12月31日止。

觀光局10月30日再修正發布「獎勵觀光產業升級優惠貸款要點」，延長寬限期年限與貸款年限，並溯及適用，可協助已申貸優惠貸款但暫時有還款困難的業者，可有寬緩空間。該貸款用途包括資本性修繕等支出所需之資金及營運周轉金。

不過學者、業者均對此措施成效存疑。靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，雖然觀光局提供信貸，且這措施過去就有，但因為旅宿業被認為是高風險的行業，審核嚴格，信貸都難以成功申請。

創新旅行社董事長李奇嶽更是直言，這對業者而言是「看得到吃不到」，該措施在921大地震後就已實施，但被核准的件數少之又少，他也說，過去他曾以旅行社作為擔保，申請專案旅館，卻被銀行回絕，反而以個人信貸還比較容易貸款。

旅館公會全聯會理事長張榮南表示，過去就有一樣的政策，但從未聽說有業者成功貸款，觀光局政策立意良好，但依照現有狀況，要借貸依然做不到，且當時召集銀行代表召開說明會，現場每位銀行代表均表示不可能，該政策恐仍難以落實。他也呼籲，觀光局應再找銀行、旅宿業者等討論放寬細節，否則年底就會出現嚴重的旅館倒閉潮。

(中時 )