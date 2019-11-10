連戰8日晚間號召歷任黨主席，陪韓國瑜出席「台商挺韓後援會」，會後作東設「英雄宴」。 (國民黨文傳會提供)

國民黨榮譽黨主席連戰8日晚間號召歷任黨主席，陪總統參選人韓國瑜出席「台商挺韓後援會」，會後作東設「英雄宴」，展現大老團結氣勢。但部分媒體報導指馬朱韓都缺席晚宴，指「藍營團結仍現疏離」，還有名嘴指連戰在為連勝文日後選黨主席鋪路。近連人士今天駁斥，當天重點是造勢大會，會後晚宴只是會後一起吃頓飯；「疏離」、「鋪路」的說法，完全惡意分化，和黑韓一樣用心險惡，也顯示綠營對藍營大團結慌了手腳。

連戰辦公室主任彭國省受訪時低調說，這件事其實無需多討論，不過相關報導偏頗或名嘴亂爆，也呼應韓國瑜所謂90％媒體被操弄，只有監督在野黨；連主席只作實事，便餐是連戰宴請台商老朋友為主，也歡迎參與的歷任主席、副主席等賓客都與會，因大家各有行程，不能要求每人都參加便餐，不過大家聽到台商發起造勢活動都很樂意參加。

至於連戰未來如何繼續輔選？彭國省說，只要任何活動需要他，連主席會當仁不讓。

台商資深會長、總會長8日晚間聯合舉辦挺韓國瑜競選總統團結大會，連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫、洪秀柱、吳敦義等歷任黨主席，以及多位前副主席都出席造勢，會後連戰作東席開6桌，宴請眾人，其中台商領袖約30人參與，包括大陸全國台企聯會長李政宏，榮譽會長張漢文、郭山輝、王屏生等重量級台商都與會，眾人對連戰安排的古早味便餐讚不絕口，對造勢氣勢更興高彩烈。張漢文致詞說，他很激動、很高興，本來很憂心國民黨不團結，但看了造勢場面，讓大家吃了定心丸；王屏生也說，只要團結一定勝選。

據指出，台企聯已在東莞開會，討論各地台商挺韓後援會後續籌組事宜。

不過因先前的團結大會致詞都拖太久，導致馬英九、朱立倫、韓國瑜等人因趕行程而未參加晚宴，或提早離開，部份媒體報導指「藍營團結仍現疏離」，還有名嘴「爆料」指連家在幫連勝文鋪路要選黨主席。

近連人士鄭重澄清，當天重點在前面一個多小時的造勢大合體，台商領袖、藍營重量級人士都對連戰及幾位前任黨主席，都願意出面號召挺韓、協助國民黨勝選的用心良苦，非常感動；會後的便餐只是附加，出席造勢者因另有繁忙行程，無法留下便餐很正常，部分媒體、名嘴刻意轉移焦點、造謠「爆料」，就是要淡化、移轉藍軍大團結氣勢，和平時的黑韓一樣居心險惡，見不得韓國瑜氣勢回升，更擔心藍軍團結。

國民黨知情人士也說，連戰除了7月15日黨內總統初選結束，發表公開聲明挺韓國瑜，9月12日發動31大老連署刊登「團結、奮鬥、救中華民國」聲明，呼籲韓郭王等人團結之外，這次擔任韓全國後援總會長，8日號召歷任主席一起站出來力挺，連的「新工作」已開始發作用；過去大選的後援總會長雖然都會幫忙輔選，但有如此聚焦作為屬於首見，未來60多天選戰，可繼續觀察連戰如何發揮後援總會長的角色。

(中時 )