騎樓高低順平施作及舖面破損更換，需取得住戶同意書，溝通成為能否順利推動的重要關鍵。（台中市都發局提供／盧金足台中傳真）

為改善相鄰騎樓高低差或舖面不平情形，台中市政府自99年起配合中央推動騎樓整平，截至107年已改善54條路段、共約8萬1367公尺的騎樓空間。都市發展局表示，中市連續兩年獲中央前瞻經費最高補助，今年將投入經費2353萬元，改善南區復興路（國光路至文心南路）等10條路段，預計將騎樓整平成果再前推約1萬5764公尺，逐步建構更安全、無障礙的步行環境。

都發局長黃文彬表示，台中市自2010年起配合中央推動「

騎樓整平計畫」，並積極擬定短、中、長程計畫，針對舊市區、主要道路、捷運路線與商圈、學區及火車站周邊優先實施，結合政策方向與地方需要加強推動，落實工程階段的施工品質查驗與管理。

市府以營造人本環境的理念也獲中央肯定，連續兩年分別獲得內政部前瞻建設補助1200萬元、1153萬元，為全國最高，市府每年配合編列1200萬元投入「騎樓整平計畫」；今年規劃改善南區復興路（國光路至文心南路）等10條路段。

都發局指出，由於騎樓屬於私有產權，依規定須供公眾通行，特性為「公用、私權」，騎樓高低順平施作及舖面破損更換，需取得住戶同意書，溝通成為能否順利推動的重要關鍵，因此，市府團隊舉辦工程說明會，積極與民眾溝通，爭取地方支持。

此外，由於每個騎樓整平的情形都不一樣，建築師或技師前往現場勘察評估後，為每個騎樓量身訂做整平方案，再進行後續的刨除、順平及鋪磚等改善動作，市府未來會持續努力，打造更友善的步行環境。

(中時 )