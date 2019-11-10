◎這塊岩石要燒6小時！「凱恩斯」牛肉好吃撇步

牛排市場大，帶動各種牛肉料理餐廳，從高檔牛排館到夜市「俗擱又大碗」的鐵板燒牛排，吸引食客上門，但與一般牛排業者做法不一樣的是，「凱恩斯」岩燒餐廳為了給客人吃到鮮嫩多汁的牛肉，以岩石為烤盤，必須花費6小時慢慢加熱過程，溫度達到400度，用牛肉本身油脂烤出自己愛吃的熟度，不需要加任何調味料，20多年的品牌力創造市場最夯的競爭力。

◎法餐出現夜市夯玉米 豐富佳餚令人驚喜

台中亞緻大飯店46樓Top of ONE頂餐廳即日起推出「藝遊台味‧食之饗宴」全新菜單，主廚丁志豪以台灣在地菜餚-三杯雞、夜市小吃「夯玉米」等為概念發想，在搭配上在地特色食材-屏東雨來菇、馬告山胡椒、台灣土雞等，揉合無限巧思與精湛廚藝，創作出道道令人驚喜的豐富佳餚。

◎雙潭食農小旅行 田野饗宴美味又驚奇

苗栗縣雙潭農業文旅產業發展協會，獲行政院農委會補助，縣府與三義鄉農會輔導辦理「108年度休閒農業區跨域整備暨輔導計畫」，2日在三義雙潭休閒農業區春田窯、山板樵農場，舉行食農小旅行及田野饗宴，民眾除了賞花採果、體驗DIY外，晚間品嘗雙潭10大店家拿手菜，好吃又好玩。

◎甜品大主廚在基隆 水手點心連市長都成老饕

基隆港口郵輪旅客逐年增加，基隆市文化中心又是面對碼頭的中正路入口，旅客只要下船就能以基隆市的第一個視角來認識這個海港都市，隨著腳步走入演藝廳一樓，就可以聞到非常濃郁的烘焙香氣，左手側可以看到一間名為「水手點心」的小店，幾位店員忙碌的現場手製可口的點心，甜甜地奶香讓這文創、咖啡館及食堂雲及的空間甜了起來，並且現場明亮舒適，讓人想坐下來喝杯咖啡吃個甜點，捨不得走。

◎彰化美食物產展 精選38家老饕級美味

挖掘彰化私藏的老饕級美味，彰化縣政府為宣傳行銷彰化美食、觀光、伴手禮、農特產品，精選38家優質產品業者，自11月8日至20日在台中中友百貨公司B棟13樓舉辦「2019 彰化美食物產展」。

◎屏東粄條文化節 邀民眾搭粄條列車吃粄條

「2019屏東粄條文化節」於11月9、16日登場，除了有在地20家業者提供限量創意粄條美食免費試吃，今年特別推出光華號及藍皮觀光號的粄條火車，邀請民眾一起來趟列車之旅，吃美食、遊屏東，體驗不同風味的庶民美食及客家文化。

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(中時電子報)