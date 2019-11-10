修例風波至今仍未平息，香港政務司司長張建宗於網誌再談及事件，他指，受社會事件影響，本港經濟已步入技術性衰退，2019年9月的零售業總銷貨價值較去年同月下跌18.3％；他指，香港當務之急是停止暴力，凝聚廣大奉公守法，熱愛和平市民的正能量，齊心協力，共同恢復秩序，維護香港的繁榮穩定。

張建宗指，近月受社會事件影響，本港經濟已步入技術性衰退，2019年9月的零售業總銷貨價值的臨時估計為299億元，較去年同月下跌18.3％；而2019年第三季的食肆總收益價值的臨時估計為264億元，按年下跌11.7％，他指，是自2003年第二季SARS爆發以來最大的按年跌幅，反映社會事件重創零售和餐飲業，經濟狀況欠佳令消費情緒疲弱。

此外，7月至9月本港總就業人數略低於一年前水平，減少約8,200人至3,855,400人。他指，隨著街頭暴力持續和經濟前景欠佳，預期整個勞工市場將會面對相當大的壓力。政府會繼續密切留意發展。

他指，國家主席於上星期在上海會見行政長官，體現中央對特區政府的堅定支持，為香港註入強大動力；香港當務之急是停止暴力，凝聚廣大奉公守法，熱愛和平市民的正能量，齊心協力，共同恢復秩序，維護香港的繁榮穩定。

張建宗指，特區政府會努力修補社會撕裂，廣開言路，與社會各階層對話及溝通，同時認真處理社會深層次矛盾；亦會繼續鞏固香港的傳統優勢，投資未來，培育人才，促進社會向上流動，提升本港的人力資源，加強香港的軟實力和長遠競爭優勢，確保香港長遠發展。

(中時 )