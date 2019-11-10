這真的太幸運了！國外一名不願透露姓名的賣家在逛慈善商店時，發現了一個做工精細的花瓶，男子以1英鎊(約新台幣40原)的價格將它買下，之後他將該花瓶放到eBay上拍賣，卻不想這個花瓶竟是來自清朝乾隆皇帝時期的家藏珍寶，最終幸運的男子獲得48.4萬英鎊(約台幣1930萬)。

據《太陽報》報導，這個花瓶出現在赫特福德郡（Hertfordshire）的一間二手義賣商店，一名男子花了1英鎊的價格將它帶回家。該名男子表示，當初自己並不知道這個花瓶的價值，直到他將花瓶放到eBay拍賣時，有人告訴了他。隨後他將花瓶帶到「Sworders」鑑定，結果發現這個花瓶價值連城。

據「Sworders」亞洲藝術部門負責人李業學(音譯)表示，該花瓶特別的地方在於上方有乾隆的題詞，因此這勢必是皇帝委託製作的。另外有專家表示，此花瓶上除有乾隆的家徽表示這花瓶「不外傳」外，還有最重要的「乾隆宸翰」玉璽蓋章，正是這個印璽確定了這個花瓶確實出自乾隆皇帝時代。

(中時電子報)