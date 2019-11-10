前總統馬英九今(10日)與國民黨總統提名人韓國瑜夫人李佳芬皆至台北劍潭青年活動中心參加「張老師」50週年年會。但兩人一前一後進入會場，並未同台，也沒有互動。而台北市議員李明賢今也曝光李佳芬抵達會場的照片。

台北市議員李明賢今也在臉書PO出，李佳芬約在上午10點30分抵達劍潭青年活動中心的照片。照片中可見，李佳芬搭乘計程車到場下車畫面。

(中時電子報)