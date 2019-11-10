超罕見！李佳芬獨家照被他曝光 11:302019/11/10 中時電子報 李俊毅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜(左)、妻子李佳芬(右)。(圖/本報系影音截圖) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前總統馬英九今(10日)與國民黨總統提名人韓國瑜夫人李佳芬皆至台北劍潭青年活動中心參加「張老師」50週年年會。但兩人一前一後進入會場，並未同台，也沒有互動。而台北市議員李明賢今也曝光李佳芬抵達會場的照片。 台北市議員李明賢今也在臉書PO出，李佳芬約在上午10點30分抵達劍潭青年活動中心的照片。照片中可見，李佳芬搭乘計程車到場下車畫面。 黑手伸國企？蔡高雄競總成立終極動員令曝光！ 總統大選首例！韓國瑜全國競總竟設在這？ (中時電子報) #李佳芬 #馬英九 #國民黨 #韓國瑜 #2020大選 #連戰 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣要改變？立委：只有韓國瑜可以 但… 08:082019/11/06 政治 訪苗栗人少？ 韓國瑜看現場驚呼：大家都嚇一跳！ 10:252019/11/06 政治 台獨節目民調出爐 投票結果真的交叉了！ 11:072019/11/06 政治 韓國瑜籲大家票投被黑到全國最黑的韓國瑜 19:422019/11/06 政治 誰爆料韓7200萬？名嘴揭曉謎底…竟是他 10:132019/11/07 政治 宋楚瑜不足為懼？名嘴警告：今年他很恐怖 11:162019/11/07 政治 南港7千萬豪宅 綠委：韓國瑜找人施壓台肥借款 11:382019/11/07 政治 陳杰籲吳敦義勿自列不分區 他願退選立委 20:082019/11/07 政治 綠委質疑瑜當時失業 房貸怎麼還 04:102019/11/08 政治要聞 韓國瑜的這個曝光！網酸：太小了 09:122019/11/08 政治 政治熱門新聞 韓國瑜七堵空拍影片曝光 網喊：好可怕 - 政治 全國醫師後援會成立 蔡當場點名這家醫院沒來 - 政治 韓國瑜到基隆拜票 她：從政17年沒看到這種景象 - 政治 黑手伸國企？蔡高雄競總成立終極動員令曝光！ - 政治 曾成功預測2016蔡會當選 他再預言2020韓蔡選情 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。