俄羅斯這個週末慶祝AK-47突擊步槍設計人卡拉希尼科夫（Mikhail Kalashnikov）100歲冥誕，今天有超過100名俄國學童在莫斯科一處公園學習組裝AK-47。
兵工專家卡拉希尼科夫明天百歲冥誕，相關慶祝活動包括展覽陳列、傳記電影和愛國主義的課程等。
今天在莫斯科南部一座公園，可看到數十名男女學童穿上迷彩裝，參加漆彈大戰並學習組裝模擬版AK-47步槍。
籌辦競賽活動的青年機構Gvardia負責人史塔克（Andrei Starykh）驕傲地告訴法新社說：「今天至少有100人參與拆解組裝AK-47。」
他堅持認為兒童必須知道「現實生活」，因此有必要知道如何組裝這支遠近馳名的武器。
講師庫茲敏（Roman Kuzmin）附和說，大家都該知道如何運用這把槍，尤其「全國各地發生了這麼多事」。
卡拉希尼科夫2013年過世，享壽94歲，被視為俄羅斯民族英雄，是俄國引以為傲軍事文化的象徵。
他發明的AK-47突擊步槍，是廣獲各國游擊隊和政府軍採用的武器。
AK-47步槍也是俄羅斯軍事教育的主要內容。
AK-47問世以來已在全球銷售超過1億支，全球至少50個正規部隊選它當武器，包括伊拉克和索馬利亞。
(中央社)
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