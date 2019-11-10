前新北市長朱立倫今天跟台中市副市長楊瓊瓔一起挑戰斷軌列車，兩人坐第一排超刺激，心跳指數瞬間飆高。（朱立倫辦公室提供）

前新北市長朱立倫繼上周跟立委顏寬恒拍攝聽海MV獲廣大回響後，今天上午跟台中市副市長楊瓊瓔一起到麗寶樂園挑戰斷軌列車，兩人從來都沒坐過，一路上楊怕得一直「喔喔叫」，朱則說，趕快落跑去海邊唱聽海，最後兩人一起撩下去，挑戰2分47秒的刺激斷軌，一起突破難關挑戰成功。

朱立倫表示，他從來沒有、也不敢坐斷軌，在楊瓊瓔盛情邀請下，他突破極限挑戰自我，不過，一路上他開玩笑說，趕快去海邊唱聽海，但楊說為了台中觀光一定要拚了，兩人都坐了，相信一定可以期待，一起突破挑戰及難關。

一路上嚇得「喔喔叫」的楊瓊瓔則說，第一次搭乘，感謝朱立倫的鼓勵，后里是最美的地方，也是推動觀光的好地方，兩人一起做不一樣的事，衝過難關挑戰極限， 只要是台中的發展、市民的福祉，她一定勇於承擔。

最後兩人撩下去，坐在第一排攜手搭乘2分47秒的斷軌列車，順利完成挑戰，朱立倫說，好大的挑戰，但只要有勇氣，不要怕面對，一定能突破成功；楊瓊瓔則說，自己叫的最大聲，朱說，他一直閉著眼睛都沒叫，立刻遭楊打臉說「才怪！」兩人一搭一唱，炒熱現場歡樂氛圍，也成功行銷后里在地觀光產業。

(中時 )