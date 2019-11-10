前次交手以92比120慘敗的勇士，10日再次來到奧克拉荷馬客場踢館，儘管一度追平比數，可惜羅素末節遭到嚴加看管，無法繼續展現火力，勇士最後以108比114不敵地主雷霆，苦吞3連敗，目前2勝8敗，戰績排在聯盟墊底位置。

面對上次對決慘輸28分的雷霆，勇士上半場打來有氣無力，只能依賴羅素、柏克斯兩人火力苦撐，卻在次節被雷霆打出13比4猛攻，轉眼擴大領先到23分之多，沒想到羅素第3節徹底爆發，更在第3節結束前投進大號追平三分球。

光在第3節，羅素就獨拿17分，幫助勇士追成84比84平手進入末節，可惜雷霆末節全力防堵羅素火力，只讓羅素末節拿下2分，加上薛洛德、賈林納利、保羅等雷霆球員輪流開火，最終還是沒讓勇士完成大逆轉，無奈吞下3連敗。

雷霆以賈林納利攻下19分最高，薛洛德替補貢獻18分、6助攻與6籃板，保羅16分、9助攻，亞當斯13分；前役猛轟52分的羅素，10日拿32分、7助攻，柏克斯也有23分，葛倫羅賓生18分，卻沒法改變勇士戰績位居聯盟墊底命運。

過去5年都闖進總冠軍賽的勇士，如今竟然淪落到不僅戰績排在西區墊底，甚至在聯盟也墊底，當前戰績比起尼克、灰熊、鵜鶘等爛隊還差，只能讓人感到不勝唏噓，但看勇士當前陣容，恐怕戰績還會繼續下跌，就算柯瑞復出也沒用。

(中時電子報)