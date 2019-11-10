2020總統及立委大選逼近，桃園市多個榮民社團集結，10日在中壢區中正公園舉辦榮民社團總統立委後援會成立大會，國民黨主席吳敦義到場，情緒激昂砲轟民進黨執政不力，經濟、社會及兩岸安全讓人民惶恐，呼籲支持者總統票投韓國瑜，群起高喊讓蔡英文及民進黨下架。

他喊出國民黨立委要力拚60席過半席次，讓韓國瑜當選總統，會任命有道德能力之人當行政院長，而立法院院長首要也一定要讓國民黨立委過半，要團結一致讓蔡英文與民進黨下架。

台下支持起群起激憤，高喊要民進黨下台。吳敦義也說，國民黨執政時，經濟、兩岸、社會和諧都比民進黨執政時還要好，蔡英文執政時，治安敗壞，經濟不好，社會不團結、兩岸衝突對立不安全，所以要下架蔡英文。

吳敦義也在台上深深一鞠躬，感謝支持者熱愛中華民國，更呼籲選民總統票選韓國瑜，立委選票投桃園6個選區國民黨籍參選人，最後一張政黨票投中國國民黨。

(中時 )