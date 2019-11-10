米魯可愛的模樣相當吸睛。（許哲瑗攝）

米魯呆萌乖巧的模樣也吸引大小朋友搶著拍照、玩耍。（許哲瑗攝）

韓國瑜愛犬「米魯」亮相土城！新北市第10選區國民黨立委參選人林金結，10號上午邀請國民黨總統參選人韓國瑜與李佳芬飼養的黑色柴犬「米魯」來土城國小門口站台，除了藉此闡述增設寵物公園、寵物公車等動保政見外，米魯呆萌乖巧的模樣也吸引大小朋友搶著拍照，成為選戰中最吸睛的助選員。

林金結說，韓國瑜將在下週末赴新北市展開一連串立委輔選行程，屆時他將在土城規畫各式豐富攤位，歡迎大家前來體驗「國瑜夜市」熱情，不過今天他先邀請米魯先來土城與大家相見歡，米魯經常在韓國瑜的直播中亮相，模樣是寵物界的大明星，乖巧又呆萌的模樣吸引大小朋友搶著和牠合照，不僅讓嚴肅的選戰增添輕鬆氣氛，也希望能為選情帶來好運。

林金結藉此機會分享動保政見說，雖然現在新北市已經有寵物友善公車，但主要集中在周末假日，還是不夠普遍，這點他會努力跟新北市長侯友宜爭取，希望增加平日也能有寵物友善公車。

此外，林金結指出，雖然現在台鐵與捷運開放寵物上車，但對於寵物搭乘的容器尺寸以及擺放位置，皆有嚴格規定，導致除了小型寵物之外，基本上中大型以毛小孩無法進入，因此他建議推動設立寵物友善車廂，仿照自行車搭乘捷運的方式，建立數量限制、限特定車廂，並要求配戴嘴套，以維護車廂整潔及其他搭乘客的健康為前提，盼能將動保人士的聲音帶進國會，由中央向台鐵與高鐵要求制定規則，地方則要求捷運局訂定相關規定。

林金結也提及，新北市目前擁有15座寵物公園，位居全台之冠，但土城與三峽卻沒有寵物公園，他希望將地方的聲音帶進立法院，推動《動物保護法》修法，將其中本來就有著「應適時提供充分之戶外活動時間」的精神落實，中央政府應積極協調地方政府增設寵物公園，並增編經費補助，農委會也應訂立目標，六都中各行政區至少都要有1座以上寵物公園，其他縣市則依寵物數量比例訂定設置標準，一起為毛小孩打造更友善、更舒適的生活環境。

(中時 )