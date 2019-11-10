羅尼克接受野狼隊表揚。（美聯社資料照）

「飛人陛下」麥可喬丹(Michael Jordan)的傳說又添了一樁。冰球海鷹隊退役球星羅尼克(Jeremy Roenick)前兩日在廣播節目上分享他與喬丹的故事：90年代某個球季，海鷹隊與公牛隊同屬芝加哥，喬丹約羅尼克出來打高爾夫，喬丹打了兩輪共36洞，又乾了10罐淡啤酒，晚上照樣痛宰對手，讓羅尼克十分驚訝。

羅尼克說：「我們打完一輪大概早上10點，我贏了他幾千美元，正準備離開又被他要求多打一輪，然後我又贏了他幾千。」當時喬丹又喝了10罐百威啤酒，羅尼克就開玩笑說要把贏來的幾千元拿去投注騎士隊，也就是公牛當晚的對手。

「喬丹當時跟我打賭，他可以獨得40分然後宰對手20分。最後他好像得了52分然後贏了26分。他還喝了10罐百威呢，喬丹是我畢生見過最厲害的運動員。」

話雖如此，羅尼克的記憶有點模糊，喬丹確實在1992年主場打敗過騎士，他獨得44分(投32中21)，公牛贏了24分。不過那場球海鷹隊也有比賽，羅尼克不可能跑去打高爾夫，隔年喬丹獨砍52分痛宰的對手是黃蜂而非騎士。

無論如何，對於喬丹的體能，10罐淡啤酒和36洞高爾夫應該不算什麼，畢竟他抱病上場都還能打贏總冠軍賽(1997年)。至於這故事是不是吹牛的呢？球迷猜測大概是羅尼克有一晚喝茫了，坐在觀眾席看到喬丹得52分，然後自己幻想出來的吧。

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(中時電子報)