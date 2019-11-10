柯P今天首站先到竹東鎮的中央市場拜票，大批柯粉爭相握手、合照，場面相當熱烈。（陳育賢攝）

柯P今天首站先到竹東鎮的中央市場拜票，大批柯粉爭相握手、合照，場面相當熱烈。（陳育賢攝）

柯文哲今天上午的第2站來到竹北市天后宮參香，在身兼天后宮主委林啟賢（左）的陪同下上香，右為林碩彥。（陳育賢攝）

大批柯粉排隊與柯P合影。（陳育賢攝）

台北市長柯文哲10日以台灣民眾黨主席的身分，特別南下新竹縣為竹縣第2選區黨籍立委參選人林碩彥拉票，首站柯P先到竹東鎮的中央市場，第2站則到竹北市天后宮參香，所到之處都有大批柯粉爭相握手、合照，場面相當熱烈。

柯P今天上午9點30分抵達竹東鎮最大的傳統市場「中央市場」為林碩彥拉票，希望發揮母雞帶小雞的效用，一方面為林請託，一方面也為政黨票催票，期望組黨後的首次選舉出擊能拿下好成績。

柯P一到中央市場，立即引起地方婆婆媽媽騷動，許多前來買菜的婆媽們立即上前握手、合影，也有攤商大喊「柯市長，這邊啦，小孩想握手啦」，不過，也有攤商感覺人潮動線遭選舉活動阻礙，大喊「走快點啦，生意受影響了啦」，不過，柯粉根本不予理會，仍有不少民眾停下腳步觀看偶像、爭相握手、合影。

柯P在竹東中央市場短暫繞市拜票50分鐘後，立即趕往第2站竹北市天后宮參香。由於天后宮緊臨竹北市場，上午人潮洶湧，不少柯粉獲知柯P要來參香，也提早到天后宮前等待。

柯文哲隨後在身兼天后宮主委的竹北市代會主席林啟賢的陪同下上香，參香結束後他表示，新竹是他的故鄉，但這是第1次來到竹北天后宮來上香，當然上香的目的還是一樣，祈求風調雨順、國泰民安、四時無災。

柯P說，來這個地方當然也是要拜託大家，如果可以的話，給林碩彥、給這個科技人1個機會，希望台灣1天比1天好，四時平安，無災無難，謝謝鄉親們，「回到家鄉感覺總是比較不一樣，這是我的故鄉」。

(中時 )