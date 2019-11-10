台中市政府與維他露集團共同主辦的「台中市第38屆舒跑杯路跑競賽」10日一早在市政廣場盛大起跑，吸引約3萬人熱情參與。（盧金足攝）

全台掀起路跑風潮，已舉行第38屆的舒跑杯，僅100元報名費，被稱為「最高CP值」的路跑賽事！台中市政府與維他露集團共同主辦的「台中市第38屆舒跑杯路跑競賽」10日一早在市政廣場盛大起跑，吸引約3萬人熱情參與。副市長楊瓊瓔與代言人張景嵐均到場響應健康路跑，為跑者加油打氣，分享自身運動經驗，號召市民揪團運動更快樂。

楊瓊瓔表示，很高興看到市民帶著全家大小、呼朋引伴響應一年一度的舒跑杯路跑。舒跑杯以休閒、歡樂、健康為訴求，活動從台中開始舉辦，後續擴展至台北、高雄場；台中是年度壓軸場、年年吸引約3萬民眾參與。今年除了3公里休閒組、9公里競賽組，還新增5公里挑戰組賽程，讓民眾評估自身體能選擇路線，一同早起享受陽光、迎向健康！

維他露基金會董事長邵瑋霖指出，舒跑杯僅100元報名費，讓專業跑友與新手跑者都譽為「最高CP值」的路跑賽事！路跑結束後，還提供喝到飽的舒跑運動飲料，跑者只要打開暢飲車的水龍頭，就有源源不絕的舒跑免費暢飲，幫選手「把流失的一次補回來！」

邵瑋霖說，今年邀請到活動代言人張景嵐與跑友遊戲互動，希望透過豐富活動，讓民眾享受路跑樂趣，最後還有抽獎，讓民眾有機會帶著健康與獎品滿載而歸。

今日清晨參與活動的民眾湧入府前廣場，在做完熱身操之後，由楊瓊瓔、運動局長李昱叡、立法委員黃國書、市議員劉士州、陳清龍、陳成添、維他露集團董事長邵瑋霖等人鳴槍，帶領所有熱愛運動的民眾起跑。

(中時 )