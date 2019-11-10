親民黨主席宋楚瑜是否參選2020總統大選，備受關注。中時電子報對此舉辦網路投票《宋楚瑜若參選 會拉走韓的票嗎？》，截至10日中午12點，有48.64%網友認為宋若參選會拉走較多韓的票；43.11%網友認為宋若參選會拉走較多蔡的票。
據旺旺中時媒體集團最新民調顯示，在韓國瑜、蔡英文一對一的狀態下，蔡的支持度是37.8％，韓為25.9％，蔡領先韓11.9百分點；宋若參選，蔡支持度36.5％、韓26.4％、宋7.9％，蔡領先韓的幅度縮至10.1百分點。
中時電子報進行網路投票《宋楚瑜若參選 會拉走韓的票嗎？》，截至今日中午12點，參與投票者達6982人，認為宋若參選會拉走較多韓國瑜的票的網友有3396個，比率為48.64%；3010個網友認為宋若參選會拉走較多蔡英文的票，比率為43.11%。此外，8.25%網友沒意見。
(中時電子報)
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